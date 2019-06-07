فرنسا تُطالب القاهرة بإقتحام مقر الكاف

تُجهز السلطات الفرنسية نفسها لإقتحام مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في مدينة 6 أكتوبر المصرية، عن طريق التواصل مع القاهرة لأخذ الإذن بالاقتحام في أسرع وقت ممكن للحصول على الأدلة اللازمة التي تؤكد تورط رئيس الكاف “أحمد أحمد” في قضايا الفساد المُتهم فيها من جانب السكرتير العام السابق للكاف “عمرو فهمي”.

وأكد موقع فوتبول أفريك” الفرنسي أن فرقة مكافحة الفساد الفرنسية التي ألقت القبض على أحمد أحمد صباح اليوم الخميس في مقر إقامته بباريس بعد انتهاء اجتماعات الفيفا، أوصت بلجنة قضائية لبدء إجراءات اقتحام مقر الكاف في العاصمة المصرية “القاهرة” بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المنتظر سماح الحكومة المصرية للسلطات الفرنسية بإقتحام المقر، حيث سبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، محاولة اقتحام مقر الكاف في الأيام الأخيرة من عهد رئيسه السابق “عيسى حياتو” وفي الأيام الأولى لـ “أحمد أحمد” بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية مارس 2017.

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وطالبت الحكومة المصرية منذ عامين فتح تحقيق موسع في قضية بيع الكاف لحقوق بث مباريات أمم أفريقيا وجميع المسابقات الأفريقية لشركة لاجاردير سبورت الفرنسية حتى عام 2036 في الخفاء ودون إعلان مسبق من الكاف لتحقيق تكافيء الفرص وحماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية، وهذا فوت على شركة برزنتيشن سبورت المصرية التي قدمت عرضًا أقوى من عرض لاجاردير فرصة شراء حقوق البث.

وانفرد موقع فوتبول أفريك بخبر قبض السلطات المحلية على أحمد أحمد واستجوابه لعدة ساعات، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاءه من الاجتماع العاجل للجنة الطواريء في الكاف، والذي خلص إلى إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي على أرض محايدة قد تكون جنوب أفريقيا أو مصر.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الفيفا هو مَن أبلغ الشرطة الفرنسية بفساد أحمد أحمد، بسبب المستندات والأوراق التي قدمها سكرتير عام الكاف المُقال في شهر أبريل الماضي “عمرو فهمي”.

وسبق لموقع إنسايد ورلد فوتبول ووكالتي رويترز وDPA الألمانية نشر نسخ من الأوراق التي تُدين أحمد أحمد، كما أن هناك اعتراف واضح من رئيس اتحاد دولة الرأس الأخضر –كاب فيردي– بتلقي رشاوى عبر حسابه الشخصي من رئيس الكاف.