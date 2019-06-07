رياضة | تشيلسي يرفض إدارج نجم ريال مدريد ضمن صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يرفض إدارج نجم ريال مدريد ضمن صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد رفض مقترحًا بشأن المفاوضات حول صفقة انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشيلسي رفضوا إقتراح من ريال مدريد بوضع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ضمن صفقة هازارد لتقليل المبلغ.

وأفادت التقارير أن تشيلسي يريدون كوفاسيتش، ولكن بمفاوضات منفصلة، حيث أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان مهتم بالكرواتي أيضًا، كما أن ريال مدريد يريدون 50 مليون يورو على الأقل لبيعه.