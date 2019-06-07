رياضة | إنتر ميلان يستهدف ضم نجمي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستهدف ضم نجمي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى لتدعيم صفوفه، بالتعاقد مع العديد من النجوم، بناءًا على طلبات المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وبحسب ما ذكرته الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" بجريدة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن انتر ميلان استفسروا عن إمكانية التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد المعار لتشيلسي الإنجليزي، فضلا عن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

وأشارت التقارير أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن بين الإنتر والميرنجي، فقط اجتماعات مع الؤكلاء لمعرفة إن كانا اللاعبان متاحان أم لا.