رياضة | وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك ببرونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك ببرونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك، والتي فازت بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

وأثنى أشرف صبحي، على أداء هداية ملاك و التى ظهرت بشكل فني وبدني عالي، في مباراة نصف النهائي والتي خسارتها بصعوبة أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-١.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد والشركة الراعية، لإعداد بطلة مصر لتكون ضمن المتأهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وتحقيق ميدالية أولمبية وصناعة إنجاز رياضي كبير يضاف للرياضة المصرية.

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وقد افتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور ال ٣٢ على لاعبة صربيا بنتيجة ٩-١. ثم تفوقت في دور ال ١٦ على لاعبة كرواتيا بنتيجة ٩-١. و حققت مفاجأة كبيرة بالفوز في دور ربع النهائي على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة ٦-صفر.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب ٤ لاعبين (لاعب و ٣ لاعبات) و هم : سيف عيسى (-٨٠ كجم)، و نور حسين (-٤٩ كجم)، و رضوى رضا (-٥٧ كجم)، و هداية ملاك (-٦٧ كجم). و يرافق الفريق المدرب تامر صلاح.