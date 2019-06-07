رياضة | هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

و حصدت هداية البرونزية بعد خسارتها بصعوبة مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-١.

و قد افتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور ال ٣٢ على لاعبة صربيا بنتيجة ٩-١. ثم تفوقت في دور ال ١٦ على لاعبة كرواتيا بنتيجة ٩-١. و حققت مفاجأة كبيرة بالفوز في دور ربع النهائي على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة ٦-صفر.

و تعد هذه الميدالية بداية رائعة لصاحبة برونزية اولمبياد ريو فهي أول ميدالية لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -٦٧ كجم بدلا من ميزان -٥٧ كجم. كما أن هذه الميدالية هي أول ميدالياتها بعد العودة من الاصابة.

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يذكر أن هداية ملاك تخضع منذ العام الماضي لبرنامج اعداد خاص بتمويل الرعاة حيث تتدرب مع المنتخب الصربي تحت قيادة المدير الفني دراجان جوفيك و تحت إشراف محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو بموافقة من اللجنة الفنية للاتحاد المصري.

و تعد الجائزة الكبرى بروما هي أولى سلسلة بطولات الجائزة الكبرى لهذا العام و التي يشارك فيها أفضل ٣٢ لاعب في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية و يتم دعوة اللاعبين المشاركين من قبل الاتحاد العالمي للعبة.

و يحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٤٠ نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي و العالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على ٢٤ نقطة و البرونزية ١٤.٤ نقطة، و هكذا حتى يحصل أصحاب المراكز الأخيرة على ٤.٢٣ نقطة.

و تخوض مصر منافسات البطولة ب ٤ لاعبين (لاعب و ٣ لاعبات) و هم : سيف عيسى (-٨٠ كجم)، و نور حسين (-٤٩ كجم)، و رضوى رضا (-٥٧ كجم)، و هداية ملاك (-٦٧ كجم). و يرافق الفريق المدرب تامر صلاح.