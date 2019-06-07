رياضة | عاجل.. فضيحة جديدة تضرب رئيس "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فضيحة جديدة تضرب رئيس "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اتهام جديدة طال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في التحقيقات التي جرت معه مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

واتهمت مريم دياكيت مستشارة العلاقات العامة السابقة بالكاف في حديثها لصحيفة "نيوريورك تايمز" الأمريكية أحمد أحمد رئيس الكاف بالتحرش الجنسي.

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وقالت مريم :"كان يرفض السماح لي بالعمل لأنني رفضت الزواج منه".

وتابعت:" عندما تكون رئيسًا ولديك أناس يحلمون بالعمل في كرة القدم وأنت تقول ،" تعال إلى غرفتي وأمنحك وظيفة ، أليس هذا إساءة استخدام للسلطة؟ "