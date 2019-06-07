رياضة | المنتخب يؤدي تدريبه الثاني استعدادا لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يؤدي تدريبه الثاني استعدادا لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه المسائي في ثاني أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

شارك في مران المنتخب الوطني اليوم جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر ، بينما أدى محمود جنش بعض التدريبات المنفردة ، ومن المقرر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية المسائية غداً.