رياضة | مدرب الحدود يكشف الأسرار في حواره لـ"الخليج 365": الحرس فاز بـ"الرهان" والدوري ينحصر بين 3 أندية والباقي "كومبارس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الحدود يكشف الأسرار في حواره لـ"الخليج 365": الحرس فاز بـ"الرهان" والدوري ينحصر بين 3 أندية والباقي "كومبارس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- الالتزام والانضباط ودعم الإدارة قاد الحرس للبقاء في الدوري

- البعض توقع هبوطنا لكن ثقتنا في أنفسنا غيرت الأمور تماما

- بطولة الدوري انحصرت بين الأهلي والزمالك والباقي يٌصارع للبقاء

- هدفنا الموسم المقبل "المربع الذهبي" واستعادة أمجاد الحرس

- الدوري يقترب من الأهلي لهذا السبب !

- زعلان على عبد الله جمعة وعلي جبر والسولية ورمضان "إزاي دول مش في المنتخب"

- محمد صلاح والجمهور يدعمان منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

- بطولة إفريقيا صعبة لعدة أسباب وهناك أكثر من منتخب مرشح للقب

- المحترفين سلاح ذو حدين وأتمنى أن يستفيد منهم منتخب مصر

عبر فريق الحرس كل الحدود وتخطى كل العقبات والحواجز التي وضعت في طريقه في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، ونجح في البقاء فيها بعدما صعد إليها في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من البداية الغير جيدة للفريق العسكري في المسابقة مطلع الموسم مع الجهاز الفني السابق، إلا أن لطارق العشري وجهازه المعاون كان لهم مفعول السحر ونجح في النهوض به وحقق معه نتائج مميزة واستطاع مع مجموعة لاعبيه بالاستمرار رغم صعوبة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

وكان لمحمد حليم المدرب العام للفريق دورا كبيرا مع باقي أعضاء الجهاز الفني في قيادة سفينة الحدود للبقاء في الدوري.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع المدرب العام لفريق الحرس والذي يكشف من خلاله الكثير من الأسرار والكواليس التي عاشها الفريق هذا الموسم، وكيف نجا من بحر الهبوط للدرجة الثانية وتطلعاته في الموسم المقبل، وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. نبارك لك كابتن محمد على بقاء حرس الحدود في الدوري

الحمد لله، بقاء الفريق في الدوري بفضل الله عز وجل وتوفيقه، وجهد الجميع داخل النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين.

ما رأيك في مسيرة حرس الحدود في الدوري هذا الموسم؟

الفريق عانى في بداية المسابقة، بسبب قلة التجانس بين اللاعبين، وهو ما لم يساعده على تحقيق نتائج إيجابية حتى تولى الكابتن طارق العشري المهمة خلفا للكابتن عماد سليمان الذي نكن له كل الاحترام والتقدير وسارت الأمور مثلما نريدها.

البعض توقع هبوط الحرس لكن الجهاز الفني كان له رأي أخر.. ما تعليقك؟

دعني أتحدث معك بكل صراحة، كنا في مركز متأخر في ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ5 مباريات والتي كانت جميعها صعبة أمام الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ووادي دجلة والمصري البورسعيدي، والجميع توقع بصعوبة الحصول على النقاط التي ستقودنا للبقاء في الدوري لكننا كان لدينا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي اللاعبين على تحقيق الكثير منها والحمد لله نجحنا في ذلك.

أشعر من كلامك بثقة كبيرة رغم صعوبة المباريات التي تحدثت عنها وأنا أمام فرق قوية؟

الثقة في كرة القدم أمر مهم ومطلوب جدا ولا بد من توصيلها إلى اللاعبين، وبث روح الحماس الانتظام والالتزام بداخلهم، وهو ما فعلناه كوسيلة لتحقيق مرادنا وفي النهاية تحقق.

بكل صراحة ما هي الأسباب التي قادت حرس الحدود للبقاء في الدوري؟

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هناك أسباب كثيرة وفي مقدمتها الدعم الكبير من الذي تلقاه الجهاز الفني واللاعبين من إدارة النادي المحترمة، بجانب الانتظام والالتزام الكبير من الجميع داخل الفريق، حتى فاز حرس الحدود بـ"الرهان" واستمر في المسابقة.

كمدرب عام للفريق هل ترى أن الفريق عانى من نقص في بعض المراكز؟

لا أخفي عليك نعم عانينا من هذا الأمر، لكن الجهاز الفني نجح في تدراكه، ونسعى لسد الفراغ في بعض المركز في الموسم المقبل.

كيف رأى كابتن محمد حليم بطولة الدوري هذا الموسم؟

المنافسة على اللقب كانت منحصرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، أما باقي الفرق "كومبارس" كان هدفهم الهروب من الهبوط والبقاء في المسابقة وهذه ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ الدوري.

من سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم؟

المنافسة قوية بين الأهلي والزمالك لكن الدوري يقترب من القلعة الحمراء، بعد التعادلين الأخيرين للزمالك، أمام الإنتاج الحربي بجانب بعض التدخلات الكثيرة على الفريق الأبيض.

ننتقل إلى جزئية أخرى.. كيف ترى حظوظ منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا؟

حظوظنا كبيرة في التتويج باللقب رغم وجود منتخبات قوية في البطولة، خاصة وأنها تقام على ملعبنا ووسط جمهورنا كما أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين والتي أراها سلاح ذو حدين وأتمنى أن ترجع كفة المنتخب.

وما هي المنتخبات القوية القادرة على الظهور بشكل مميز في البطولة؟

هناك عدة منتخبات مثل نيجيريا والسنغال والمغرب وتونس والكاميرون

وما هي العوامل التي قد تساعد منتخب مصر على الفوز باللقب؟

وجود محمد صلاح في المنتخب يمنحه قوة كبيرة، وقادر على صناعة الفارق بعدما أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، بجانب الجمهور الذي سيكون داعم ومساند قوي.

ما رأيك في قائمة المنتخب التي اختارها أجيري للبطولة الإفريقية؟

الاختيارات حق للجهاز الفني وعلى الجميع احترامها لكن هناك بعض اللاعبين الذين استحقوا التواجد فيها.

ومن هؤلاء اللاعبين من وجهة نظرك؟

عبد الله جمعة بعد الموسم الرائع مع الزمالك في الدوري والكونفدرالية، وعلي جبر وخبراته الكبيرة التي تفيد المنتخب، بجانب عمرو السولية ورمضان صبحي.

في النهاية.. نشكرك على هذا الحوار ونتمنى لك التوفيق؟

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