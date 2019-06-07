رياضة | المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأول في أوزباكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأول في أوزباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول في طشقند تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي ٩ و١١ يونيو الجاري، وشارك في المران جميع اللاعبين، واستغرق ٩٠ دقيقة واشتمل على تدريبات بدنية وخططية واختتم بتقسيمة بين فريقين.

وحرص الدكتور كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب أن يلتقى مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بداية التدريب حيث أكد كردى لهم أن مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل الإمكانيات للفريق من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل لاولمبياد طوكيو العام القادم، وتمنى لهم التوفيق وشكرهم على الالتزام داخل المعسكر.