رياضة | مفاجاة.. الأهلي يفاوض حارس الزمالك السابق لخلافة علي لطفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجاة.. الأهلي يفاوض حارس الزمالك السابق لخلافة علي لطفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على بديل علي لطفي حارس مرمى الفريق في الموسم المقبل.

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ووافق مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل علي لطفي عن الفريق في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضين من إنبي والمقاولون العرب.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة الحالي والزمالك السابق تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل ومعرفة شروط ناديه من أجل الحصول على خدمات أبو جبل في الموسم القادم.