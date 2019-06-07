رياضة | الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث المغربي حميد أحداد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أحد العروض بالدوري المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك أكثر من عرض مغربي للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته بأن موقف حميد سيبقى متوقف على تعاقد النادي مع مهاجم جديد أو الاستقرار على عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو من جديد، وأن رحيله حتى هذه اللحظة غير محسوم.

وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية عن رغبة نادي الرجاء المغربي في الحصول على خدمات اللاعب المغربي بعد غيابه عن المشاركة في مباريات الزمالك