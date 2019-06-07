رياضة | ويسترلو البلجيكي يطلب رسميا ضم مهاجم حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويسترلو البلجيكي يطلب رسميا ضم مهاجم حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي حرس الحدود عرضا رسميا من نادي ويسترلو البلجيكي للتعاقد مع النيجيري إيدو موسيس بداية الموسم الكروي الجديد.

وقدًم موسيس مستوي مميزا للغاية مع ناديه العسكري في الموسم الجاري وساهم بقوة في بقاء الحدود في الدوري الممتاز، كما أنه اعتلي صدارة هدافى ناديه.

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وتواصل مسئولو النادي البلجيكي مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب، من أجل الظفر بخدماته بعد أن اقتنعوا بمستواه الفني والبدني، ويرتبط موسيس بعقد سار مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.