أوزيل يتزوج من ملكة جمال تركيا و أردوغان يشهد على الزواج

الخليج 365-متابعات

احتفل الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل الجمعة بزواجه في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اختاره لاعب أرسنال الانكليزي لكرة القدم ليكون شاهدا على زاوجه، معبرا بذلك عن قربه من الرجل المثير للجدل في ألمانيا.

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس وصول موكب الرئيس التركي في بداية السهرة الى فندق فخم على شاطىء البوسفور احتفل فيه صانع ألعاب أرسنال بزاوجه من ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي.

وبعد قليل، ظهر الرئيس وزوجته أمينة الى جانب العروسين والابتسامات على محياهما.

وكان أوزيل (30 عاما) أعلن مؤخرا أنه طلب من الرئيس أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

وتعرض صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق لانتقادات شديدة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه الى أردوغان الذي يثير جدلا في ألمانيا وتربطه علاقات فاترة مع حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ أكثر من عامين.

وقام جدل حول الأصول التركية للاعب بعد مونديال 2018 في روسيا حيث فقد منتخب “المانشافات” اللقب بخروجه من الدور الأول، وأغلق أوزيل الباب نهائيا امام عودته الى المنتخب متهما الاتحاد الألماني للعبة بالعنصرية.

ويحضر أوردوغان بانتظام أعراس المشاهير، ويحب الظهور الى جانب النجوم خصوصا في الفترات الانتخابية.

ويأتي حضور أردوغان زواج أوزيل الذي لا يملك الجنسية التركية، قبل اسبوعين من الانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول بعد ألغاء نتائج التصويت الأول الذي فازت فيه المعارضة في مارس الماضي.