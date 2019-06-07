شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان بديل نيمار في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استدعاء تيتي المدير الفني لمنتخب السامبا، للاعب ويليان جناح تشيلسي، لقائمة الفريق المشاركة في كوبا أمريكا، بدلًا من نيمار المصاب.

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وتعرض نيمار لإصابة قوية في كاحل القدم، خلال المباراة الودية، التي جمعت البرازيل وقطر، ليتأكد غيابه عن كوبا أمريكا.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي أن الاتحاد أرسل لكونيمبول (اتحاد أمريكا الجنوبية) التقارير التي تثبت إصابة نيمار، وعدم لحاقه بالبطولة.

ومن المقرر أن ينضم ويليان إلى معسكر البرازيل صباح غد السبت في بورتو أليجري؛ حيث يواجه منتخب السامبا هندوراس، في آخر مباراة ودية قبل كوبا أمريكا.