شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية وخططية بمران المنتخب الأوليمبى استعدادا لودية أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الأولمبى مرانه الأول تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى في طشقند ، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي 9 و11 يونيو الجاري، واشتمل تدريبات بدنية وخططية واختتم بتقسيمة بين فريقين.

وحرص الدكتور كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب ان يلتقى مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بداية التدريب حيث اكد كردى لهم ان مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل الإمكانيات للفريق من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل لاولمبياد طوكيو العام القادم، وتمنى لهم التوفيق وشكرهم على الالتزام داخل المعسكر.