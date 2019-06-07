شكرا لقرائتكم هداية ملاك تتأهل لنصف نهائى بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت هداية ملاك، بالفوز على بطلة الصين وحاملة لقب البطولة، و تأهلت لاعبة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو، لنصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في العاصمة الإيطالية "روما".

يذكر أن، هداية ملاك قد ودعت منافسات بطولة العالم بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا فى منافسات دور الـ 16 بنتيجة 15 /6 فى مانشستر.