شكرا لقرائتكم هداية ملاك تتأهل لنصف نهائى بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمكنت هداية ملاك، بالفوز على بطلة الصين وحاملة لقب البطولة، و تأهلت لاعبة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو، لنصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في العاصمة الإيطالية "روما".
يذكر أن، هداية ملاك قد ودعت منافسات بطولة العالم بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا فى منافسات دور الـ 16 بنتيجة 15 /6 فى مانشستر.
كانت هذه تفاصيل خبر هداية ملاك تتأهل لنصف نهائى بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.