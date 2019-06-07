شكرا لقرائتكم أجيرى: سعيد لتأجيل مباريات الدورى.. والسعيد والحاوى لديهما مستويات عالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فى تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية تحقيقا التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيوالحالي حتى 19 يوليوالمقبل.

وحول اختياراته للاعبين المشاركين في المعسكر .. قال أجيري أن لديه لاعبين اثنين يعتبران جديدان على تشكيلة الفريق منذ توليه مهمته ، وهما عبد الله السعيد ووليد سليمان ، مشيرا إلى أنه يعرفهما جيدا وأنهما يتمتعان بمستويات عالية ، حيث قدم السعيد مستوى عال مع فريقه بيراميدز في الدوري منذ أن انضم إليه في يناير الماضي ، فيما يندر اختيار لاعب لتصفيات كأس العالم المقبلة في سن كبيرة تصل إلى 35 سنة مثل وليد سليمان ، إلا أن تغير استراتيجية الفريق مع نقل البطولة الأفريقية إلى مصر فتحت الأبواب أمامهما للاختيار والاستفادة من خبراتهما العالية ومستوياتهما المتميزة.

وأضاف أن بدء المعسكر ب 23 لاعبا منذ اليوم الأول يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة، ومن ثم فإنه لا توجد أمامنا أية مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف الأكبر من مشاركتنا وهو الفوز بكأس الأمم الأفريقية .

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وقال أيضا إن سلامة جميع اللاعبين المتواجدين معه في المعسكر من الناحيتين البدنية والنفسية تعطي للجهاز الفني حرية العمل لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل ، محاولين استغلال المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر الحالي لوضع اللمسات الفنية المحددة لما سيكون عليه شكل ومظهر الفريق في البطولة.

أضاف أجيري بأنه سعيد جدا بالتعامل مع السعيد وسليمان لأنهما بالفعل لاعبان مختلفان في كل شئ.

كما أشار أجيري في حديثه أيضا إلى أحمد علي مهاجم المقاولون الذي يرى فيه أن سيشعل الحماس على مركز المهاجم الصريح في المنتخب مع كل من أحمد حسن كوكا ومروان محسن ، مشيرا إلى أن أحمد علي كان دائما تحت مراقبته وسبق أن ضمه إلى صفوف الفريق ، إلا أن الظروف لم تكن في صالحه، حيث أصيب ولم يتمكن من استكمال المشاركة واللعب مع منتخب بلاده.

كما أشار أيضا عن اختياراته إلى دونجا مؤكدا أنه معجب جدا بأسلوبه في اللعب وآدائه لموسم جيد ، وذلك بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين سبق لهم الانضمام إلى المنتخب الوطني والعمل معه.