شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز لمعسكر عربى استعدادا للمواجهات المتبقية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولونادى الزمالك، على خوض معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى سيتم إقامتها استعدادا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى الأهلى. ومن المقرر أن يخوض الزمالك وديات لتجهيز الفريق بأفضل صورة حتى يستطيع حسم لقب الدورى فى الـ3 مواجهات المتبقية . Advertisements ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق من أجل الاستقرار بشكل نهائى حول خطة الفترة القادمة للفريق الأبيض.

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