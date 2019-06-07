شكرا لقرائتكم سموحة يرفض رحيل محمد حمدي زكى خلال فترة الانتقلات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عام، عن رفضه التام فى رحيل محمد حمدي زكي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد العروض التى تلقها اللاعب .
يعقد فرج عامر ، جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن ، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل الفريق فى الموسم القادم والاحتياجات الفنية واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لتسويقهم بصورة تعود على النادى بعائد مادي بالإضافة الى تحديد اللاعبين الموهوبين من قطاع الناشئين حتي يتم عمل عقود احتراف لهم فى الموسم المقبل لحمايتهم والحفاظ عليهم .
ووافق الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن علي تجديد عقوده مع الفريق السكندري لمدة موسم اضافي خلال الأيام الماضية، عقب الجلسة التي جمعت بين فرج عامر رئيس النادي وبين الجهاز الفني والاداري في حضور رضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي .
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