شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: فوز صعب يقود إيطاليا إلى نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب إيطاليا إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حالياً في بولندا، وذلك عقب فوزه على نظيره المالي 4 - 2، يوم الجمعة، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 12 عن طريق لاعب مالي إبراهيما كوني بالخطأ في مرمى فريقه، لكن زميله سيكو كوايتا سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وكان المنتخب المالي عانى من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلغريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21.

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وفي الشوط الثاني سجل أندريا بينامونتي الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 60، قبل أن يعود المنتخب المالي ويسجل هدف التعادل عن طريق محمد كمارا في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 81 عاد بينامونتي لتسجيل الهدف الثالث لإيطاليا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله ديفيد فراتسي الهدف الرابع.

وأهدر كوايتا فرصة تسجيل هدفا ثالث لمنتخب مالي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وستلعب إيطاليا في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب أوكرانيا الذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على كولومبيا 1 - صفر.