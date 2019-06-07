شكرا لقرائتكم أرسنال يعلن رحيل ويلبيك ضمن قائمة مغادري النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة رحيل مهاجمه الدولي داني ويلبيك عن صفوفه مع نهاية عقده، بعدما كان تأكد في وقت سابق مغادرة زميليه الحارس التشيكي بيتر تشيك والمدافع السويسري ستيفان ليشتشتاينر.
ونشر أرسنال على موقعه الرسمي بيانا مقتضبا جاء فيه "نشكرهم جميعا على مساهماتهم للنادي ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل".
وانضم ويلبيك (28 عاما) إلى نادي "المدفعجية" عام 2014 قادما من مانشستر يونايتد، وأحرز معه كأس إنجلترا عامي 2015 و2017 ودرع المجتمع (2017) بقيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر.
ولاحقت لعنة الإصابات ويلبيك، آخرها تعرضه لكسر في الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 8 نوفمبر الماضي، وقد فوت أرسنال فرصة الفوز باللقب القاري بخسارته في المباراة النهائية أمام مواطنه تشيلسي 1-4.
ولم يفصح أرسنال عن الوجهة المستقبلية لمهاجمه، علما أن ويلبيك كرم من رئيس النادي تشيبس كيزويك على هامش المباراة الأخيرة لأرسنال على ملعب "الإمارات ستاديوم" أمام برايتون في الدوري الممتاز.
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