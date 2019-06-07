ويليان مع البرازيل بدلا من نيمار في كوبا أميركا

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اعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجمعة أنه استدعى مهاجم تشلسي الانكليزي ويليان الى التشكيلة بدلا من نيمار الذي سيغيب عن بطولة كوبا اميركا بسبب تعرضه لالتواء في الكاحل.

وأورد الاتحاد في بيان مقتضب "كما تنص قوانين البطولة، أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى اتحاد الكونميبول (اميركا الجنوبية) الشهادات الطبية لإصابة نيمار. بعد الحصول على الموافقة (من كونميبول)، تم استدعاء اللاعب (ويليان)".

ولم يتمكن ويليان (30 عاما) منذ انضمامه عام 2013 الى تشلسي من فرض نفسه اساسيا، لكنه خاض النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم مع منتخب "سيليساو". علما انه شارك في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي فاز فيها فريق "البلوز" على مواطنه ارسنال 4-1، احتياطيا ودخل الى ارض الملعب في الدقيقة 71.

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ودافع مهاجم تشلسي عن ألوان منتخب بلاده في 65 مباراة دولية، وخاض مباراته الاخيرة بقميص البرازيل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 امام الكاميرون (1-صفر) في مباراة ودية، قبل أن يغيب عن صفوف المنتخب اذ لم يستدعه المدرب الوطني تيتي لخوض المباريات الودية في آذار/ مارس الماضي ومسابقة كوبا أميركا.

وفاجأ قرار تيتي الصحف البرازيلية التي رجحت إمكانية استدعاء مهاجم ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور إبن الـ 18 عاما، أو لوكاس مورا (26 عاما) الذي ساهم في تأهل فريقه توتنهام الانكليزي الى نهائي دوري الابطال الاوروبي (خسر أمام مواطنه ليفربول صفر-2) للحلول محل نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

ويمر نيمار حاليا بمرحلة صعبة في مسيرته، اذ وجهت له اتهامات باغتصاب سيدة برازيلية، كما تعرض لالتواء في كاحله الايمن خلال اللقاء الودي امام قطر (2-صفر) الاربعاء ما أدى الى حرمانه من المشاركة في كوبا اميركا.

وتستضيف البرازيل منافسات البطولة القارية من 14 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو، وستحاول الفوز باللقب القاري الغائب عن خزائنها منذ العام 2007.