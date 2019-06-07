صور .. على معلول ينضم لتدريبات المنتخب التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك على معلول جناح أيسر فريق الأهلى، فى تدريبات المنتخب التونسى خلال استعدادات نسور قرطاج لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة الكان 2019 المقامة فى مصر الشهر الجارى . وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو ويقع المنتخب التونسى بالمجموعة الخامسة الى تضم كل من موريتانيا و أنجولا و مالى والتى ستقام مباريتها بمدينة السويس .

على معلول ينضم الى تدريبات المنتخب التونسى (2) Advertisements

على معلول ينضم الى تدريبات المنتخب التونسى (3)

على معلول ينضم الى تدريبات المنتخب التونسى (4)

على معلول ينضم الى تدريبات المنتخب التونسى (1)

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