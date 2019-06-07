شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى وفاة موظف بإدارة أمن النادى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، على نعى ياسر حامد الموظف بإدارة الأمن بالقلعة البيضاء الذى وافته المنية اليوم الجمعة، حيث قام مدرب الفريق الأبيض بنشر نعى للراحل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما حرصت اللجنة النقابية بنادى الزمالك على نشر نعى للراحل وتقديم واجب العزاء بعد رحيله عن عالمنا اليوم الجمعة.

يذكر أن الراحل كان أحد المشرفين بشكل دائم فى مسألة تنظيم الدخول فى مباريات الفريق الأبيض هذا الموسم فى البطولات المختلفة التى شارك بها الفريق الأبيض على مدار الموسم الحالى.