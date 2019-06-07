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المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول في طشقند تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي 9 و11 يونيو الجاري، وشارك في المران جميع اللاعبين، واستغرق ٩٠ دقيقة واشتمل على تدريبات بدنية وخططية واختتم بتقسيمة بين فريقين.

 

وحرص الدكتور كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب ان يلتقى مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بداية التدريب حيث اكد كردى لهم ان مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل الإمكانيات للفريق من اجل تحقيق الهدف وهو التأهل لاولمبياد طوكيو العام القادم، وتمنى لهم التوفيق وشكرهم على الالتزام داخل المعسكر.

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