هداية ملاك تفوز على حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائى الجائزة الكبرى للتايكوندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو، لنصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في العاصمة الإيطالية "روما". Advertisements وتمكنت هداية ملاك من الصعود لقبل النهائي بعد فوزها على بطلة الصين وحاملة لقب البطولة. يذكر أن، هداية ملاك قد ودعت منافسات بطولة العالم بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا فى منافسات دور الـ 16 بنتيجة 15 /6 فى مانشستر.

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