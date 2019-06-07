شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يوصي برحيل عدد من لاعبي الاتحاد السكندري على رأسهم "جدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حلمى طولان المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، تقريره الفنى لإدارة النادي، عن الفترة الذى قاد فيها الفريق فنيًا، حيث أوصى طولان برحيل عدد من لاعبى زعيم الثغر وعلى رأسهم محمد ناجى جدو مهاجم الفريق .

ويفضل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، بعد الاستعانة بالتقرير الفنى لحلمى طولان، وانتظار التقرير الخاص بطلعت يوسف المدير الفنى للفريق .

وكان طلعت يوسف، قد تولى تدريب الاتحاد السكندرى فى مباراة سموحة فقط، خلفًا لحلمى طولان، الذى تقدم باستقالته من منصبه عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.