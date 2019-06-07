شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يوصي برحيل عدد من لاعبي الاتحاد السكندري على رأسهم "جدو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حلمى طولان المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، تقريره الفنى لإدارة النادي، عن الفترة الذى قاد فيها الفريق فنيًا، حيث أوصى طولان برحيل عدد من لاعبى زعيم الثغر وعلى رأسهم محمد ناجى جدو مهاجم الفريق .
ويفضل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، بعد الاستعانة بالتقرير الفنى لحلمى طولان، وانتظار التقرير الخاص بطلعت يوسف المدير الفنى للفريق .
وكان طلعت يوسف، قد تولى تدريب الاتحاد السكندرى فى مباراة سموحة فقط، خلفًا لحلمى طولان، الذى تقدم باستقالته من منصبه عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر طولان يوصي برحيل عدد من لاعبي الاتحاد السكندري على رأسهم "جدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.