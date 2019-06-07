شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض رحيل حمدي زكي وينتظر تقرير العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر رحيل محمد حمدي زكي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما تلقي اللاعب عددًا من العروض.

وينتظر مجلس إدارة النادي، تقرير حسام حسن المدير الفني للفريق لتحديد اللاعبين الراحلين والصفقات الجديد المطلوبة في الموسم المقبل.

يعقد فرج عامر جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل الفريق فى الموسم المقبل والاحتياجات الفنية واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لتسويقهم بصورة تعود على النادى بعائد مادي بالإضافة الى تحديد اللاعبين الموهوبين من قطاع الناشئين حتي يتم عمل عقود احتراف لهم فى الموسم المقبل لحمايتهم والحفاظ عليهم.

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وكان الجهاز الفنى لفريق سموحة قد منح الفرصة لأكثر من لاعب صاعد مثل فارس مجاهد وإبراهيم عبد القوى في مباريات الدوري الأخيرة لحسم مصير اللاعبين الناشئين مع الفريق.

ووافق الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن علي تجديد عقوده مع الفريق السكندري لمدة موسم إضافي خلال الأيام الماضية، عقب الجلسة التي جمعت بين فرج عامر رئيس النادي وبين الجهاز الفني والإداري في حضور رضا البلتاجي رئيس قطاع الناشئين في النادي .