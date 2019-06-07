شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفضل خوض معسكر عربى بسبب الوديات استعدادًا لحسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل مسئولو الزمالك، خوض الفريق الأبيض لمعسكر فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى ستتم إقامتها استعدادًا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

ويأتى تفضيل مسئولو الزمالك بالتشاور مع الجهاز الفنى للفريق خاصة أن الفريق سيتمكن من خوض وديات بمستوى متدرج تجهز الفريق بأفضل صورة قبل مباريات حسم لقب الدورى حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بالـ3 مواجهات المتبقية له للتتويج بلقب البطولة.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق من أجل الاستقرار بشكل نهائى حول خطة الفترة المقبلة للفريق الأبيض.