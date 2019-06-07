شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس عرض الـ25 مليون جنيه لشراء "ظهير" إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي إنبى، 25 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات على فوزي ظهير أيمن الفريق للأهلي أو لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي تحديد إنبى هذا المبلغ بعدما رغبت عدة أندية في شراء اللاعب الذى ظهر بشكل جيد مع ناديه في الموسم الحالي ويُعد على فوزي أحد أهم الصفقات التى يرغب الأهلى في ضمّها خلال الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى تحسبًا لرحيل أحمد فتحي نجم الفريق.
ورحّب على فوزي بارتداء قميص الأهلي وطلب من مسئولي القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات رسمية مع إنبي لحسم الصفقة وهو ما بدأ يفعله الأهلي حيث يرغب في الانتهاء من الصفقة سريعًا لكن النادي البترولي طلب 25 مليون جنيه وهو ما سيدرسه الأهلي خلال الفترة المقبلة.
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