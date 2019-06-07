الخطيب يناقش احتياجات الأهلي في جلسة خاصة مع لاسارتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويتبقي للأهلي مباراتان هذا الموسم أمام المقاولون العرب والزمالك وسيتحدد بعدها بطل المسابقة المحلية التى يتربع عليها المارد الأحمر حاليًا. ويتطلع الخطيب لمناقشة لاسارتي في احتياجات الفريق في الموسم الجديد وقائمة القلعة الحمراء ووضع تصور كامل للفريق وغيرها من الأمور الخاصة بالفريق.

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