شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يدرس التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي برشلونة الإسباني للحصول على توقيع حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي بوفون، بعدما قرر مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت شبكة «سكاي إيطاليا» اليوم الجمعة.
ووفقًا لتقرير الشبكة الإيطالية فإن العملاق الكتالوني يرغب بأن يصبح بوفون الخيار الثاني في حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الألماني مارك أندريه تير شتيجن.
وكان الحارس السابق ليوفنتوس الإيطالي قد لعب بألون الـ«بي إس جي» الموسم الماضي بعد إتمام صفقة انتقال حر لكنه أخذ قراره الآن بالرحيل وسط عروض من جميع أنحاء العالم ومن بينها فنربخشه التركي وفلومينيزي البرازيلي لكن «سكاي» أوضحت أن بوفون سيأخذ وقته قبل أخذ خطوته المقبلة.
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