شكرا لقرائتكم خبر عن «باريس سان جيرمان» يعرض 15 مليون يورو بالموسم على «دي ليخت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، عقدا لمدة 5 أعوام يتقاضى بموجبه 15 مليون يورو في الموسم الواحد، حسبما أفادت صحيفة «سبورت» الكتالونية.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن ليوناردو، مدير الكرة بالنادي الباريسي يمتلك علاقة رائعة مع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الهولندي، مشيرة إلى أن المبلغ الذي يعرضه «بي إس جي» يوازي ضعف ما عرضته إدارة البارسا تقريبا أو أكثر من أجل استقدام اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن مقابل الانتقال أيضًا أعلى مما تعرضه إدارة البلاوجرانا حيث وافق رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، على صفقة بقيمة 75 مليون يورو مع أياكس بينما باريس سان جيرمان مستعد لإتمام الصفقة بقرابة 90 مليون يورو.