شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يعطى تعليمات بمنع أي تجاوزات بمعسكر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم المكسيكي خافيير أجيري تعليمات مشددة بمنع أي تجاوزات من شأنها إثارة الفوضي داخل معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية. وقرر اجيري منع أي وسيلة إعلامية من التواجد داخل المعسكر؛ لتوفير أجواء هادئة للاعبين والجهاز الفني، وزيادة مساحة التركيز لديهم. ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري، وأمام غينيا يوم 16 يونيو الجاري، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

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