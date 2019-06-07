شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يعلن قائمته الأولية لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني لمنتخب تنزانيا النيجيري إيمانويل أمونيكي القائمة الأولية التي تسافر إلى مصر اليوم /الجمعة/؛ استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراة ودية ضد مصر يوم /الأحد/ المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية معسكره للبطولة، ويلعب منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال، والجزائر، وكينيا.

وضمت القائمة التي حددها أمونيكي نجم برشلونة الإسباني الأسبق كلا من:

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حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) – ماتشا ماناتا (مبوا التنزاني) – سليمان سالولا (ماليندي بطل زينزبار) – آرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن كيسي (نكانا الزامبي) – فيسنت فيليبو (مباو التنزاني) – جاديل ميشيل (يانج أفريكانز التنزاني) – آبدي باندا (باروما الجنوب أفريقي) – على ماتوني (ليبولي التنزاني) – محمد حسين (سيمبا التنزاني) – أجري موريس (عزام التنزاني) – كيلفين يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) – إراستو نيوني(سيمبا التنزاني)

الوسط: حميد ماو (بتروجيت المصري)- ميراج عثماني (ليبولي التنزاني)- كولاريو بونيفاس- دافيد موانتيكا ( عزام التنزاني)- فيصل سالم (يانج أفريكانز التنزاني) – مدثر يحيى (عزام التنزاني) – يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) – فريد تانجولو (ليبولي التنزاني) – شعباني شيلوندا (تيرينفي الإسباني)- فرانك دومايو (عزام التنزاني) – شيزا رمضاني (إنبي المصري)

الهجوم: سيمون موسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) – رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني) – مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) – توماس أولمينجو (شبيبة الساورة الجزائري) – جون بوكو (سيمبا التنزاني) – فريد موسى (تيرينيفي الإسباني)- كيلفين جون – آدي يوسف (بلاكبول الإنجليزي).