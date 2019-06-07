لجنة الحكام تحدد حكام وديتي تنزانيا وغينيا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، طاقمي الحكام اللذين سيديران مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الجاري.وسيتولى إدارة لقاء تنزانيا طاقم مكون من محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، فيما يدير مواجهة غينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبدالفتاح الصناديدي.
ومن المنتظر وصول بعثة منتخب تنزانيا اليوم إلى القاهرة، بينما يصل المنتخب الغيني يوم 14 يونيو حيث تقام المباراتان باستاد برج العرب في إطار التحضيرات لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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