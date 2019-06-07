شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمعسكر برج العرب قبيل انطلاق أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي تدريباتهم البدنية داخل النادي الصحي بمقر إقامتهم داخل المعسكر المقام حاليا بمدينة برج العرب، استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق في 21 يونيو الجاري.

وأدى اللاعبون تدريباتهم بجدية تامة ووضحت عليهم ارتفاع روحهم المعنوية في التدريبات التي أقيمت قبل أداء صلاة الجمعة اليوم وفي وجود جميع أفراد الجهاز الفني والطبي.

يذكر أن المعسكر يتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام تنزانيا يوم الخميس المقبل ثم غينيا يوم الأحد القادم في إطار التحضيرات للبطولة القارية التي سينافس فيها المنتخب المصري بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.