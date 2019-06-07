شكرا لقرائتكم كهربا يقترب من العودة إلى الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - نايف محمد | منذ ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 20:49

يقترب لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" من العودة إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة تجمع عضو نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين مع كهربا، نشرها الأول عبر حسابه الرسمي، معلقاً "عيد مبارك مع الحبايب".



وتوصل الاتحاد إلىى اتفاق مبدئي مع كهربا قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع نادي الزمالك.

يُذكر أن الدولي المصري سبق له تمثيل الفريق في الفترة من 2016 حتى 2018، وقدم أداءً متميزاً في موسمه الأول مع الاتحاد، الإ أن أرقامه تراجعت في الفترة الثانية، بسبب الظروف التي مرّ بها الاتحاد، وخاض كهربا 53 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 24 هدفاً، وصنع 9 أهداف لزملائه.