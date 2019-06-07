شكرا لقرائتكم الجونة يؤجل قراره بشأن العروض القادمة لجوزيف جوناثان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولى نادى الجونة، قرارهم بشأن العروض القادمة لظهير أيسر الفريق جوزيف جوناثان إلى أن ينتهى الموسم الحالى، لانتظارهم المزيد من العروض الجيدة للاعب، خاصة وأن اللاعب تلقى عروض محلية ودولة .

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و يركز الجونة فى الفترة القادمة على أن يكونوا فى مركز متقدم خلال الموسم المقبل وليس مجرد البقاء فيه فقط .

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة