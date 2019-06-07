شكرا لقرائتكم حلمي طولان يقدم تقريرًا يوصى فيه برحيل محمد ناجى جدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التزم حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق الاتحاد السكندرى، على تقديم تقرير عن الفترة التى قاد فيها الفريق، و أوصى برحيل عدد من اللاعبين على رأسهم محمد ناجى جدو مهاجم الفريق.

وكان طلعت يوسف، قد تولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة سموحة فقط، خلفًا لحلمي طولان، الذي تقدم باستقالته من منصبه عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.