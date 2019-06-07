شكرا لقرائتكم إنبى يطلب 25 مليون جنيه للاستغناء عن على فوزى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب نادي إنبى، 25 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات على فوزي ظهير أيمن الفريق للأهلي أو لأي ناد أخر خلل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي تحديد إنبى هذا المبلغ بعدما بدأت عدة أندية ترغب في شراء اللاعب الذى ظهر بشكل جيد مع ناديه في الموسم الحالي ويُعد على فوزي أحد أهم الصفقات التى يرغب الأهلى في ضمّها خلال الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى تحسباً لرحيل أحمد فتحي نجم الفريق .
ورحّب على فوزي بارتداء قميص الاهلي وطلب من مسئولو القلعة الحمراء الدخول في مفاوضات رسمية مع إنبي لحسم الصفقة وهو ما بدأ يفعله الاهلي حيث يرغب في الانتهاء من الصفقة سريعاً لكن النادي البترولي طلب 25 مليون جنيه وهو ما سيدرسه الاهلي خلال الفترة المقبلة.
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