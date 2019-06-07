شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يتراجع عن قرار الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأول بالزمالك، عن قرار رحيله عن الفريق الأبيض والذى قدمه فى وقت سابق لمجلس الإدارة بعدما قلت نسبة مشاركته مع المدير الفنى السابق كريستيان جروس.

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وبعدما تولى خالد جلال الإدارة الفنية خلفًا للسويسرى جروس، تراجع عن فكرة الرحيل، خاصة أن اللاعب تلقى عروض محلية عديدة ولكنه رفضها .

وشارك حفنى هذا الموسم مع الزمالك فى 10 مباريات فقط، بواقع 6 مباريات فى الدورى ومباراة فى الكونفدرالية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى البطولة العربية، أحرز خلالهم هدفا.