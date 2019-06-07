الزمالك يجهز السافل لمباراة حسم الدورى...

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جدة - عمرو شويل يعكف مسئولو نادي الزمالك،على تجهيز مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، الملقب بالسافل، للتواجد فى تشكيلة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها بعد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات بالموسم الحالى لمسابقة الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي ، وحال تحقيق الأبيض الفوز فى المباريات الثلاثة سيحصد لقب الدوري خلال الموسم الحالى لذلك قد تكون مباراة القمة المواجهة الحاسمة لتحديد بطل النسخة الجديدة من مسابقة الدوري.
ويغيب مصطفى فتحى عن مباريات الزمالك منذ عدة أشهر بسبب الإصابة التى استلزمت سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية شاملة قبل إجراء برنامج تأهيلى خارج مصر لحين الشفاء بنسبة 100%.
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