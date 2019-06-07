شكرا لقرائتكم ثلاثى الإسماعيلى على رادار الزمالك .. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الزمالك فى الفترة المقبلة بتدعيم صفوف الفريق الأبيض، لذلك وضع مسئولو الفريق الثلاثى محمد عواد حارس الإسماعيلى وباهر المحمدى ومحمود متولى لاعبى الدراويش ضمن دائرة الاهتمامات للتفاوض مع مجلس إدارة ناديهم لضمهم بداية من الموسم الجديد. ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، ملف الصفقات والراحلين خلال الفترة الجارية وذلك ضمن خطة الإعداد للمباريات المتبقية فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى بجانب منافسات الموسم الجديد.

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