شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض حرس الحدود لضم إمام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو قطاع الكرة فى نادى الزمالك، فى مفاوضات مع نادى حرس الحدود لضم إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الذى تألق فى الفترة الأخيرة من هذا الموسم .

إمام عاشور يقضى فترة إعارة فى حرس الحدود وتنتهى بنهاية الموسم المقبل قادمًا من المحلة، والذى يعد أبرز اللاعبين صغار السن فى الدورى الممتاز .

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وأوضح مصدر مقرب من اللاعب إمام عاشور أن رغبته الاولى هو الإنضمام إلى الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، و أنه أخطر ادارة النادى برغبته.

وكان اللاعب قد تألق بصورة رائعة فى مباراة الفريقين التى جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.