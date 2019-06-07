شكرا لقرائتكم هداية ملاك تتأهل لربع نهائى بطولة الجائزة الكبرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت هداية ملاك البطلة الاوليمبية في التايكوندو، إلى الدور الربع نهائي في بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في روما، بعد تحقيق الفوز على بطلة كرواتيا 9-1.

يذكر أن ، هداية ملاك لاعبة قد ودعت منافسات بطولة العالم بعد الخسارة أمام لاعبة فرنسا فى منافسات دور الـ 16 بنتيجة 15 /6 فى مانشستر.