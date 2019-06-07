شكرا لقرائتكم آخر فرصة للحاق بالكان.. اتحاد الكرة يحاول اختبار محمود البنا بدنيا الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل البنا يخضع لاختبار اللياقة البدنية الأربعاء المقبل للحاق بأمم أفريقيا يكثف اتحاد الكرة من اتصالاته بالاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف لمنح الفرصة للحكم الدولى محمود البنا لخوض اختبار اللياقة البدنية الأربعاء المقبل مرة أخرى بعد استبعاده من قائمة حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكان البنا قد رفض خوض اختبارات اللياقة البدنية بداعى الإصابة وذلك خلال المعسكر الأخير الذى أقيم بالمغرب، وهو الأمر الذى دفع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية للتدخل لحل أزمة الحكم الدولى المصرى والمشاركة فى اختبار اللياقة البدنية الأخير يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة. Advertisements وأعلن الاتحاد الإفريقى عن قائمة أخيرة ستخضع لاختبار اللياقة البدنية بمعسكر القاهرة لاعتمادهم فى البطولة القارية المقبلة.

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