شكرا لقرائتكم توقف مباراة ديوكوفيتش وتيم بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مواجهة نوفاك ديوكوفيتش أمام دومينيك تيم في الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة للتنس يوم الجمعة وسيتم استكمالها الساعة 12 بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وكان تيم متقدما 6-2 و3-6 و3-1 قبل أن تجبر الأمطار المنظمين على إيقاف اللعب للمرة الثانية الساعة 17:40 بالتوقيت المحلي (15:40 بتوقيت غرينتش).

وقال المنظمون إن حاملي التذاكر في هذه المباراة سيستردون أموالهم، وأبلغ المنظمون رويترز أن النهائي سيقام في موعده يوم الأحد.

وفاز رفائيل نادال، بطل فرنسا المفتوحة 11 مرة، على روجر فيدرر بثلاث مجموعات متتالية في مباراة الدور قبل النهائي الأولى.