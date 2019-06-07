شكرا لقرائتكم كوريا الجنوبية تهزم أستراليا ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره الأسترالي 1 - صفر، يوم الجمعة، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب "بوسان أسياد" بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وسجل هوانغ أوي جو هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 76.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما تقام بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في الصين.