شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع الويلزي دانييل جيمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي، لضم الويلزي دانييل جيمس جناح سوانسي سيتي.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان له أن جيمس" 21 عاما" سينضم للفريق عندما يفتح باب الانتقالات الصيفية الأسبوع المقبل.
وأصبح جيمس أول تعاقدات المدرب النرويجي أولي سولشاير، منذ توليه مهمة تدريب الفريق بشكل نهائي.
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